Sénégal: Année scolaire apaisée - Cosydep veut une préservation de l'acccalmie

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense Publique (COSYDEP) veut le maintien et la préservation de cette accalmie de l'année académique 2016/2017 pour garantir une stabilité jusqu'en fin d'année scolaire. Non sans déplorer le retour en force des classes spéciales et les lenteurs dans le traitement des accords Gouvernement/Syndicats.

Pour la Cosydep, les enjeux éducatifs font face à certaines incohérences notées dans la gouvernance. Dans une note envoyée à notre rédaction hier, mardi 14 mars, le coordinateur Cheikh Mbow et Cie ont déploré «le retour en force des classes spéciales (Classes à double flux et Classes multigrades), alors que des efforts avaient été fournis pour leur suppression progressive et les lenteurs notées dans le traitement des accords Gouvernement/Syndicats ».

Selon l'organisation de la société civile, il s'agit de prendre pleine conscience des menaces qui planent sur l'espace éducatif, et de mettre à profit la période d'accalmie pour réaliser les engagements dans une dynamique de concertation/prévention».

«La coïncidence des élections législatives de juillet 2017 avec la période des examens nationaux ; pour donner l'alerte, les apprenants n'ont nulle envie de vivre un quelconque stress » signale la Cosydep.

Revenant sur les défis en matière d'éducation, de formation et de protection des jeunes et enfants, la Cosydep estime que « le traitement, fort préoccupant, réservé à l'affaire « Yavuz Selim », qui pousse à interpeler l'Etat sur les exigences de souveraineté. Sur ce dossier, l'impératif de protéger à tout prix le droit à l'éducation doit primer sur toute autre considération ». Car, souligne la Cosydep, « le Sénégal doit mieux s'approprier les exigences de cette nouvelle ère des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui place la problématique des exclus (estimés à plus de 1 500 000 dans notre pays), au premier rang des priorités ».

Sur le déclenchement du processus des élections de représentativité qui, à terme, offrira une meilleure lisibilité dans le champ syndical, Cosydep invite les acteurs à prendre les « dispositions idoines pour créer les conditions optimales d'organisation dans la transparence et la fiabilité des opérations à tous les niveaux ».

Revenant sur la décision prise par le Président de la République pour la gratuité des pièces d'état civil, la Cosydep y voit « une formidable occasion de corriger enfin cette anomalie inacceptable d'apprenants sans pièces d'état civil ».