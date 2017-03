Afrique: Sellal s'entretient à Niamey avec le premier ministre nigérien

Niamey — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en visite de travail au Niger dans le cadre de la première session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne, s'est entretenu jeudi à Niamey avec son homologue nigérien, Brigini Rafini.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, de la ministre de la Poste, des Technologies de l'information et de la communication, Houda Imane Faraoun, et des membres du gouvernement nigérien.

Les deux responsables ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Niger et les possibilités de les hisser au niveau et à la qualité des relations politiques liant les deux pays.