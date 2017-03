Afrique: Le pays disponible à donner à la coopération algéro-nigérienne la dimension qu'elle mérite

Il a noté que la tenue de cette session "traduit une détermination partagée de conférer aux relations bilatérales algéro-nigériennes une nouvelle dimension et un caractère stratégique", estimant que cette coopération "doit englober tous les domaines possibles, de manière à permettre aux deux pays de développer un partenariat pragmatique en renforçant les capacités d'intégration et de complémentarité recherchée tant au plan régional que continental".

M. Sellal a souligné que cette session "offre l'opportunité de procéder à une évaluation exhaustive de nos relations bilatérales et de dégager de nouvelles perspectives de nature à conférer une plus grande impulsion à notre coopération conformément aux orientations des chefs d'Etats des deux pays".

