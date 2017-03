Algérie: Renouvellement des instances sportives - Le ministère ne s'ingère pas dans le fonctionnement des Fédérations

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ne s'ingère pas dans le fonctionnement des Fédérations sportives nationales, a assuré mercredi à Alger le ministre El Hadi Ould Ali, affirmant que le MJS s'attelle à "faire respecter la loi et réparer les injustices".

"Nous ne sommes pas en train de nous ingérer dans le travail et le fonctionnement des Fédérations sportives, des Ligues et des clubs. Notre mission est de veiller à l'application des lois de la République, et la loi nous permet de contrôler et d'évaluer les Fédérations", a déclaré M. Ould Ali en marge de la 3e cérémonie de remise des aides aux clubs de football amateur regroupant 11 wilayas et les vainqueurs de la coupe d'Algérie 2016 en basket-ball, volley-ball et handball.

Réagissant aux derniers rebondissements dans le processus électoral de la Fédération algérienne de football (FAF), M. Ould Ali a affirmé que l'Assemblée générale (AG) de la FAF est "souveraine dans ses décisions".

"La commission installée par l'AG de la FAF est en train de faire son travail en conformité avec les statuts de l'instance footballistique. Il faut la laisser travailler", a-t-il dit.

Il a également insisté sur l'évaluation des Fédération sportives, appelant les présidents sous le coup d'une "évaluation négative" à "céder la place" aux personnes qui souhaitent travailler pour l'"intérêt du sport algérien".

D'autre part, le ministre a révélé que son département veillait également à "réparer les injustices" subies par les athlètes dans les différentes disciplines sportives, citant à titre d'exemple le cas du champion d'Algérie juniors de boxe, Aïdel Mazigh, écarté dans un premier temps de la sélection nationale par la Fédération de boxe puis réintégré par le MJS.

"Ce boxeur a été sacré champion arabe début mars au Caire après avoir été réintégré en sélection nationale sur intervention du MJS. C'est inadmissible de voir des cas pareils. Nous sommes là pour être à l'écoute des athlètes et de leurs entraîneurs pour le développement du sport national", a conclu M. Ould Ali.