Afrique: Début à Niamey des travaux de la 1e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne

Niamey — Les travaux de la 1ère session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne ont débuté jeudi à Niamey sous la co-présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son homologue nigérien, Brigi Rafini.

La session dont les travaux se poursuivront à huis-clos, se tient en présence d'opérateurs économiques des deux pays activant dans divers domaines.

Les deux parties procéderont, à cette occasion, à une évaluation des relations bilatérales et de la coopération, et définiront les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'apporter à ces relations plus de dynamisme compte tenu de la qualité des relations politiques liant les deux pays.

Elles aborderont également les questions d'intérêt commun, notamment celles ayant trait aux enjeux et défis du développement dans la région ainsi qu'aux conditions d'évolution de la situation sécuritaire dans l'ensemble de la sous-région.

Les travaux de cette session seront sanctionnés par la signature de mémorandums d'entente et d'accords de coopération touchant divers secteurs.

Avant l'entame des travaux de cette session, M. Sellal s'est entretenu avec son homologue nigérien, en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, de la ministre de la Poste, des Technologies de l'information et de la communication, Houda Imane Faraoun, et des membres du gouvernement nigérien.