Maroc: Le Premier ministre Abdelilah Benkirane remercié par le roi

C'était l'impasse, donc. Conformément à la loi, le roi a donc demandé mercredi soir au PJD de lui proposer un nouveau Premier ministre « dans le délai le plus proche ». Plusieurs personnalités sont déjà pressenties, toutes des poids lourds du parti islamiste. Mais l'équation est complexe : pour faire son gouvernement, le futur Premier ministre devra dépasser les anciens équilibres politiques, satisfaire un électorat du PJD de plus en plus critique envers les renoncements des siens au pouvoir et, comme toujours au Maroc, avoir l'assentiment du palais royal.

Celui qui, jusqu'à mercredi, était le leader incontesté du PJD, le parti islamiste, premier parti du Maroc depuis 2011, doit par conséquent s'effacer au profit d'un autre. Son souhait de reconduire la coalition hétéroclite avec laquelle il avait gouverné pendant cinq ans s'est heurté à un obstacle de taille : les exigences d'Aziz Akhannouch, le très influent et très riche nouveau patron du parti de la droite libérale, le RNI. Ces exigences sont au nombre de deux : l'entrée au gouvernement de deux petits partis alliés du RNI et la mise à l'écart des nationalistes de l'Istiqlal, ce que Benkirane n'acceptait pas.

Au Maroc, cinq mois de négociations pour former un gouvernement et, à la fin, un constat d'échec.

