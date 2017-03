Somalie: L'OMS appuie le lancement d'une campagne de vaccination orale contre le choléra

Le gouvernement somalien a lancé mercredi, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une campagne de vaccination anticholérique orale ciblant plus de 450.000 personnes à travers sept régions à haut risque du pays.

Il s'agit de la première campagne de vaccination anticholérique orale conduite dans le pays. Elle a lieu à un moment crucial, alors que la Somalie vient de déclarer que les sécheresses qui sévissent actuellement constituent une catastrophe nationale et que le pays redoute une nouvelle famine.

La campagne de vaccination se déroule dans des quartiers choisis de Mogadiscio, de Kismayo et de Beledweyne à travers des sites fixes et mobiles afin d'assurer aux communautés une accessibilité maximale. Les vaccins, qui seront administrés à des personnes à risque âgées d'un an ou plus, sont délivrés lors de deux tournées distinces, du 15 au 19 mars et du 18 au 22 avril.

« Il s'agit de l'une des plus grandes campagnes de vaccination orale contre le choléra menées en Afrique », a déclaré le Docteur Ghulam Popal, représentant de l'OMS en Somalie. « Cette campagne de vaccination contribuera à réduire le nombre de nouveaux cas de choléra, à interrompre la transmission et à limiter la propagation du choléra », a-t-il précisé.

La Somalie est actuellement confrontée à une épidémie de choléra à grande échelle avec plus de 11.000 cas et 268 décès (taux de mortalité de 2,4%) déclarés dans 11 régions depuis le début de l'année 2017.

Les efforts d'intervention du Ministère somalien de la santé, de l'OMS, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et des partenaires de la santé comprennent la recherche active et la gestion efficace des cas de choléra, la campagne intensive de chloration des ménages et la sensibilisation des communautés.

La campagne de vaccination orale a été précédée par de vastes efforts de mobilisation sociale pour informer les communautés des avantages, de la disponibilité et de la nécessité du vaccin. L'OMS rappelle que la vaccination est une mesure préventive contre le choléra qui complète, mais ne remplace pas, les autres mesures traditionnelles de lutte contre le choléra telles que l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi que les mesures et interventions d'hygiène.

La Somalie connait une crise humanitaire depuis plusieurs années en raison des conflits, de l'insécurité, des déplacements de population et d'accès limités au système de santé. Cette situation est davantage aggravée par la sécheresse, la malnutrition et le manque d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.

Si la sécheresse actuelle et l'insécurité alimentaire persistent, le nombre de cas de choléra risque d'augmenter. Des mesures préventives comme le vaccin oral contre le choléra peuvent atténuer ces chiffres et sauver des vies.

La campagne de vaccination est appuyée par le Groupe de travail mondial sur le contrôle du choléra, l'alliance pour les vaccins Gavi, l'UNICEF et les partenaires de la santé dans ses différentes étapes de planification et de mise en œuvre. L'OMS apporte également son soutien à la campagne dans les domaines de la planification, de l'organisation et du suivi.