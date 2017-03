Afrique: Martin Camus - Issa Hayatou...Leçons d'une retraite anticipée...

Il s'en va peut être par la voie d'une élection qu'il perd et surtout qu'avec un minimum de lucidité il aurait pu éviter cette "humiliation", Mais Hayatou a bâti un Empire qu'il ne suffit pas simplement de reprendre pour l'orgueil et la fierté, mais qu'il faut developper à la façon d'une Uefa, puissante par ses revenus et ses compétitions. HAYATOU MÉRITE DES OVATIONS. Désormais, le Lion se repose...et au moins le football camerounais sera au miroir de sa gestion sans suspiscion, à l'épreuve d'autres nationalités qui n'auront pas la même attention sur lui...Le départ de Hayatou de cette façon, ressemble juste à une mutinerie...où les soldats ont décidé de sacrifier leur Général...à eux donc , le front et les stratégies de guerre. Feu!

6- En utilisant à tout va la technique de la suspension des membres "rebelles"...Issa Hayatou a élargi la niche des mécontents...ajoutés à la fameuse affaire de la Can 2015 au Maroc...Or le lobby arabe qui gère la Caf depuis des années...n'a pas forcément digeré la pillule malgré les apparences. Quand on y ajoute les féderations comme le Sénégal, la cristallisation des affaires au Cameroun...

4- Issa Hayatou affaibli depuis longtemps par ses ennuis de santé a passé une année presqu'entière entre hopitaux et convalescence...dans son dos une dynamique s'est créée et ses Lieutenants n'ont pas été sincères avec lui...obtenir seulement 20 voix sur 54, donne tout au moins l'impression pour un président en exercice, que le travail de préparation a été baclé...

-Infantino est sorti du moule de Platini dont les relations avec Hayatou étaient des plus houleuses, avec cette reforme souhaitée de la Can qui ne trouvait pas écho favorable auprès de Hayatou...ça transpire à distance la main invisible..

