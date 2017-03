Congo-Brazzaville: Département de la Likouala - Zoom sur l'Unité de réhabilitation nutritionnelle intensive de Bétou

Le but ultime des recettes culinaires est d'amener les femmes à lutter contre la malnutrition. Ainsi, les relais communautaires sont à pied d'œuvre pour faire comprendre aux mères d'enfants les carrés alimentaires en utilisant des produits locaux. Cette activité est pratiquée depuis 2013 à Bétou et Ikpengbele grâce au financement du gouvernement japonais avec l'appui technique de l'Unicef en partenariat avec l'Agence d'assistance aux rapatriés et refugiés au Congo (Aarrec).

Dans le but de changer les comportements de la population l'animatrice principale de l'Urni, TSF et Unicef ont formé plusieurs relais communautaires. En effet, ces agents, qui sont reconnus par leurs tenues, mènent des activités de sensibilisation des parents dans plusieurs domaines (acquisition des actes de naissance ; suivi médical, allaitement des enfants).

Actuellement 146 enfants, dont neuf en interne sont suivis au niveau de l'Urni. Il s'agit notamment des enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois. Certains qui présentent des signes de Kwashiorkor sont en soins intensifs (lait toutes les 3 heures). Ils y suivent un traitement thérapeutique et médical. « Ces cas sont fréquents, dans les espaces surtout. Ceux qui sont malnutris sévères, sont directement référés vers l'Urni, mais ceux qui sont dans la malnutrition aigüe modérée, nous les traitons sur place en ambulatoire », a poursuivi le Dr Paul Nibumba qui œuvre dans ce département depuis 2012.

Fonctionnelle grâce à l'appui de plusieurs partenaires dont l'Unicef, le HCR et le PAM, l'Unité de réhabilitation nutritionnelle intensive (Urni) de Bétou, animée par l'ONG Terre sans frontières (TSF) prend en charge les cas de malnutrition aiguë sévère et modérée.

