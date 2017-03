Sud-Soudan: L'OIM condamne l'attaque contre un convoi humanitaire

Il fallait oser. Alors que le gouvernement sud-soudanais a décrété l'état de famine et que… Plus »

Dans un environnement opérationnel déjà difficile, l'insécurité et les accès restreints entravent constamment la capacité de l'OIM et des autres agences humanitaires d'atteindre les personnes plus vulnérables dans de nombreuses régions du Soudan du Sud.

Sur l'ensemble du territoire du Soudan du Sud, l'OIM répond aux besoins urgents de millions de personnes touchées par la crise qui a éclaté en décembre 2013. Cette année, plus de 7,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, dont près de 5 millions sont confrontées à une grave insécurité alimentaire et 1,8 million sont déplacés à l'intérieur du pays.

Afin d'atténuer la propagation du choléra, le personnel de l'OIM WASH a également entrepris la réhabilitation des puits de forage, la promotion de l'hygiène et la distribution de fournitures d'hygiène, y compris des tablettes de purification d'eau, pour atteindre plus de 25.000 personnes.

Une équipe de 12 personnes de l'OIM-(WASH) chargée de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avait été déployée le 17 février au centre du Soudan du Sud pour venir en aide aux communautés affectées par une épidémie de choléra qui a commencé début février, avec 300 cas et 10 décès rapportés à ce jour.

« Cette attaque tragique contre les travailleurs humanitaires et les civils est effroyable. L'agression a eu lieu dans une région du Soudan du Sud qui a un grand besoin d'aide en raison d'une épidémie de choléra mortelle », a déclaré M. Swing. « Dans un pays submergé par l'énorme manque de produits de première nécessité en raison du conflit, de la famine et des épidémies, ces attaques nuisent certainement à la capacité des partenaires humanitaires de venir en aide à des millions de personnes dans le besoin », a-t-il ajouté.

