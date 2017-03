Afrique: Macky Sall pour "un capital humain hautement qualifié"

Il s'agira, a t -il relevé devant des envoyés spéciaux venus du Maroc, d'Angola, de Gambie, d' Egypte, etc, de "bâtir un continent prospère réconcilié avec lui-même et ouvert sur le monde".

"Il nous faut surtout nous accorder sur des stratégies efficientes de réalisation d'une Afrique moderne, nous ancrer dans cette tradition de valeur et nous tourner résolument vers les sciences, la technologie et l'innovation", a insisté Macky Sall.

En effet, a t -il dit, devant les envoyés spéciaux de différents chefs d'Etat et de ministres en charge de l'Education et de la Formation, "il ne saurait y avoir de progrès sans une éducation de qualité pour tous, de démocratie sans une éducation de qualité pour tous puisqu'elle se fortifie par une conscience citoyenne formée et informée".

Ces options fondamentales adossées à une gouvernance démocratique ont pour objectif de garantir un bien être des populations notamment les jeunes et les femmes dans la paix et la sécurité, a t -il ajouté.

