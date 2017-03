Egypte: Une statue découverte au Caire pourrait être celle du pharaon Psammétique Ier

Une semaine après la découverte dans la banlieue du Caire des restes d'une statue colossale de plus de 8 mètres et vieux de 3000 ans, une cérémonie a été organisée ce jeudi 16 mars par le ministère des Antiquités égyptiennes en l'honneur de cette découverte majeure.

Le déplacement du buste de 9 tonnes et d'un morceau de tête de la statue jusqu'au musée égyptien, au centre-ville, a bloqué la circulation du Caire une bonne partie de la matinée. Quelques heures plus tard, la mission d'archéologues égyptiens et allemands présentait sa découverte à une centaine de journalistes, ministres ou ambassadeurs.

« La statue représente très probablement le roi Psammétique Ier, de la XXVIe dynastie. C'est une découverte majeure parce que nous n'avons aucune autre statue colossale de ce roi ou de cette dynastie. C'est donc un grand évènement », se réjouit le docteur Tarek Tawfik, directeur du futur grand musée égyptien où la statue sera prochainement exposée.

L'égyptologue Dietrich Raue est à l'origine de la découverte. « C'était un jour très routinier, nous devions simplement documenter cette apparition », raconte-t-il. Quand soudain, l'un des travailleurs heurte quelque chose. « Peut-être une benne à ordures », pense le professeur Dietrich Raue. Mais l'objet se révèle de plus en plus gros. « Nous avons compris que le travailleur se trouvait sur le buste d'un roi. C'était un moment très particulier, un moment qui ne m'arrivera peut-être plus jamais », s'émeut-il.

Les recherches vont se poursuivre pour tenter de retrouver les jambes de cette statue phénoménale. Les excavations de cette zone ont commencé en 2012. Le quartier populaire et informel de Matareya, où les restes ont été découverts, est construit sur l'ancienne cité d'Héliopolis, la capitale religieuse de l'ancienne Egypte.