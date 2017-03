Somalie: Le pétrolier «Aris 13» libéré par les pirates

Le bateau détourné lundi 13 mars au large de la Somalie est bien victime d'un acte de piraterie et les… Plus »

Les garde-côtes du Puntland, région semi-autonome de Somalie, ont fait aux pirates « une offre qu'ils ne pouvaient refuser et les pirates sont partis », a déclaré à l'AFP, sans autres détails, John Steed, responsable de l'Afrique de l'Est de l'ONG Oceans Beyond Piracy (OPB) de lutte contre la piraterie.

La force navale européenne de lutte contre la piraterie confirme que les pirates ont libéré le pétrolier « Aris 13 ». Son équipage sri-lankais est sain et sauf. L'«Aris 13», battant pavillon des Comores, transportait du pétrole et du gaz de Djibouti à Mogadiscio lorsqu'il avait été attaqué lundi par des hommes armés à bord de deux embarcations rapides.

