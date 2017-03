Togo: Dossevi et Ayité vont manquer la Libye et l'Egypte

C'est l'annonce faite ce jeudi par la FTF (Fédération togolaise de football). Matthieu Dossevi et Floyd Ayité ne seront pas de la partie contre la Libye et l'Egypte en matchs amicaux dans quelques jours.

Le milieu du Standard de Liège s'est blessé ce week-end en championnat tandis que celui de Fulham est en instance de reprise. Pour les remplacer, le sélectionneur Claude Le Roy a fait appel à deux joueurs issus du championnat local. Elie Sewonou (AS Togo Port / D1) et Victor Nukafu de l'Entente II qui évolue en D2. Ce dernier faisait déjà partie des pour le stage de Saly au Sénégal début janvier avant d'être recalé pour la CAN 2017.

Avec Sewonou et Nukafu, le nombre de joueurs locaux est porté à 7 avec Jean-Luc Delete (Agaza), Kouloun Maklibe, Richard Boro (Dyto), Hakim Ouro-Sama et Kokou Gazozo (AS Togo Port).

Le Togo affronte la Libye le 24 mars puis l'Egypte le 28. Les deux rencontres ont lieu à Alexandrie en Egypte.

La liste complète

Gardiens : Jordan Agblemagnon (Havre, France), Jean-Luc Delete (Agaza), Djehani Nguissan (Dyto)

Défenseurs : Maklibe Kouloun (Dyto), Cheikh Camara Aziz (Rangers International, Nigéria), Joseph Douhadji (Rivers, Nigéria), Vincent Bossou (Yanga, Tanzanie), Djene Dakonam (Saint Trond, Belgique), Serge Akakpo (Gaziantep BB, Turquie), Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port)

Milieux : Lalawele Atakora (sans club), Alaixys Romao (Olympiacos, Grèce), Victor Nukafu (Entente II), Kokou Gazozo (AS Togo Port), Elie Sewonou (AS Togo Port), Ihlas Bebou (Fortuna Dusseldorf, Allemagne), Richard Boro (Dyto), Dove Wome (Orlando Pirates, Afrique du Sud)

Attaquants : Emmanuel Adebayor (Basaksehir, Turquie), Fo Doh Laba (Berkane, Maroc), Komlan Agbegniadan (Wafa, Ghana), Peniel Mlapa (Bochum, Allemagne), Kalen Damessi (Concarneau, France)