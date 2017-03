Congo-Brazzaville: Célébration - La Chambre consulaire de la ville océane souffle ses 70 bougies

À l'occasion de ses 70 ans d'existence, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire a organisé, le 15 mars, une journée Portes ouvertes avec au menu des conférences, des expositions et des témoignages. Ces activités ont été ponctuées par la cérémonie de décoration des personnalités qui ont œuvré, pendant cette période, à l'auréole de la chambre consulaire.

La journée Portes ouvertes a eu pour objectif l'amélioration de la notoriété de la chambre consulaire mais aussi de présenter les différents produits et services de ladite chambre au public et partenaires. Jean- Michel Mavoungou, responsable Diagnostic intégral ou approfondi (Fundes) à la Chambre de commerce, a exposé sur l'historique et les leviers d'accompagnement de la chambre; Philémon malonga, opérateur économique, a entretenu l'assistance sur "Pourquoi et comment entreprendre" tandis que Godwin Tay de Congo Business Tay a développé le thème sur la création de la valeur ajoutée par l'entreprise.

Pour réaliser ses missions et atteindre ses objectifs, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire a créé en son sein des départements spécialisés dotés d'une compétence pointue où sont mis en exergue les volets formation, appui et formalités. Le CEFA automobile et l'ESCIC (École supérieure de commerce et d'industrie du Congo) sont les joyaux du volet formation.

Au sein du volet appui, Le CGA (Centre de gestion agréé), tient une place prépondérante. Initiative conjointe des structures d'appui aux entreprises en vue de favoriser l'émergence d'un tissu de PME/PMI viables, le CGA est un service qui sert à accompagner les entreprises désireuses de faire suivre leur gestion. À travers le CGA, les entreprises bénéficient des conseils juridiques et fiscaux. L'APNI et l'Association des professionnels de la comptabilité sont partenaires au projet. De son côté, le CIGOA (Centre d'informations et de gestion des opportunités d'affaires) met à la disposition des membres un cyberespace et un fonds documentaire.

Plusieurs autres services, produits et publications sont disponibles à la chambre tels que le guide carré, l'annuaire officiel de la Chambre consulaire, le courrier économique, sans oublier les statistiques du commerce international, l'accès aux textes juridiques, la publication annonce légale, le suivi comptable, le diagnostic flash, la réalisation des états financiers... Les mardis de l'entreprise, les petits déjeuners consulaires, la quinzaine commerciale, le forum international Green business, etc. sont les autres activités de la Chambre consulaire qui mettent en contact les entreprises et les potentiels partenaires dans une approche d'échange et de partage.

En exposant sur "Pourquoi et comment entreprendre", Philémon Malonga a insisté sur l'esprit entrepreneurial qui doit guider tout porteur de projet pour concrétiser son idée de création d'entreprise. Quand à Tay Godwin, de Congo Business Club, qui a exposé sur "Comment construire la valeur ajoutée d'une entreprise", il a insisté sur la maîtrise de l'environnement économique, fiscal, administratif, etc. clés dans l'entrepreneuriat.

La présentation du baromètre des besoins des entreprises congolaises en 2015 faite par Emery Moutete a mis en exergue le tableau détaillé et synthétique des entreprises de Pointe-Noire à partir d'un échantillon de 214 issues des services tels que le commerce, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, les BTP.

L'après-midi a été consacrée à la décoration des personnalités qui ont marqué l'histoire de la CCIAM par le grand chancelier des ordres nationaux. Après le mot de remerciement de Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la CCIAM, et le témoignage de Stéphane Drobisnki, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint Nazaire (France) sur compagnonnage consulaire, quatorze personnalités ont été élevées à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais par décret n° 2017 -30 du 14 mars 2017 portant élévation à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais signé du président de la République.

Ce sont Macosso François Luc (à la dignité de grand officier), Potignon Ngondo Micheline, Bounsana Hilarion (au grade de commandeur), Mavouenzela Sylvestre Didier, Tchitchelle Évelyne, Tchissambou Laurent, Niki-Niki Ambroise, Fina Matchiona Malela Patrice (au grade d'officier), Bissouta Mabounda Aloyse Devic, Pembellot Jean Anaclet, Daff Hamady Abdoul, Ngouma Marc, Mabanza Rufin, Goma Biologo Jean Romuald (au garde de chevalier). Au nom de tous les distingués, François Luc Macosso, ancien président de la Chambre de commerce de 1985 à 1995 a remercié tous ceux qui ont contribué à cette distinction.