Afrique Centrale: Caritas Congo a participé à la 8e conférence biennale des Achap au Lesotho

Il a été spécifiquement question du renforcement des capacités institutionnelles et managériales de la Caritas Congo ASBL mais aussi du renforcement des capacités techniques des ressources humaines. Il s'est agi enfin de la prise en charge effective des malades et de l'augmentation du taux d'utilisation des services de santé. Mme Thérèse Tshitende a relevé les défis dont il va falloir tenir compte : la lourdeur administrative du FM avec une bureaucratie excessive, la différence de traitement entre les organisations locales et celles dites internationales sur l'octroi des frais de gestion, la pérennité des services à la fin du financement du Fonds fondial.

La clôture de cette conférence a notamment été marquée par l'élection du nouveau conseil d'administration constitué de sept membres. La présidence est revenue au Ghana et la vice-présidence au Lesotho. La partie francophone du continent dans ce Conseil d'administration est représentée par le Cameroun et la partie Afrique centrale par le Tchad. Ledit conseil d'administration va travailler ou œuvrer pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019. La prochaine édition de la Conférence biennale des associations chrétiennes de la santé en Afrique interviendra en 2019 au Cameroun. L'opportunité de la tenue de la 9e conférence biennale des associations chrétiennes de la santé en Afrique coïncidera avec le 50e anniversaire de l'Église CEBECA au Cameroun.

Organisée par la plate-forme des Achap, la 8e conférence biennale des Associations chrétiennes de la santé en Afrique a connu la participation d'un bon nombre de pays d'Afrique dont la RDC représentée par Andrew Lusey du Conseil Oecuménique des Églises (COE) et par la pharmacienne Thérèse Tshitende de la Caritas Congo ASBL. À l'issue des travaux, il a été retenu parmi les conclusions que les organisations chrétiennes pour la santé en Afrique doivent développer des partenariats efficaces pour le développement des capacités, la mobilisation des ressources et le renforcement des systèmes. Ceci pour le financement des services de santé offerts à la population.

