Congo-Brazzaville: Vie associative - Mwinda pour le développement poursuit ses actions

Notons qu'en ce qui concerne les jeunes, MD organise des colloques, des causeries-débat et des séminaires sur le leadership. L'association prévoit aussi dans les mois qui viennent la distribution de l'eau potable au quartier KM4 confronté aux problèmes de ravitaillement en cette denrée, et aussi la distribution des pagnes aux mamans de Mpita. Au terme de l'entretien, Trésor Ongagna a appelé les membres de MD à la cohésion et à la solidarité. «Unis, nous irons plus loin pour atteindre nos objectifs », a-t-il lancé.

Trésor Ongagna, président de cette organisation et membre du comité central de la Force montante congolaise (FMC), a annoncé plusieurs activités prévues pour cette année au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville le 15 mars. Parmi ces activités figurent la remise d'un don à l'orphelinat Cœur céleste et l'organisation d'un match de football à l'école primaire 5 Février, le 26 mars.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.