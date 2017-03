Congo-Brazzaville: Ariane Prefna Mabiri signe « L'affreuse vie de Ndinga »

Paru aux éditions l'harmattan-Congo, le roman « l'affreuse vie de Ndinga » compte 160 pages dans lequel l'auteure relate l'histoire d'une jeune fille nommée Ndinga. Sa mère Eugénie rêve que sa fille épouse un millionnaire afin de réaliser tout ce qu'elle n'a pas pu être et avoir dans la vie.

Agée de vingt ans, cette jeune fille ne peut pas faire quoi que ce soit, l'esthétique est son passe-temps. Ndinga est différente de toutes les filles de la compagne ou elle avait grandi. Elle est très belle, rayonnante, aucun homme de sa cité ne lui résiste.

Cette dernière ne fait absolument rien, toutes les tâches ménagères de la maison sont faites par sa demi sœur Karelle, fille de son père avec sa première épouse. Sa seule préoccupation, c'est mettre le vernis sur ses longs ongles. Beaucoup des colliers encombrent son cou, à son passage, elle attire les regards sur elle, tout le monde se tourne et dirige son œil vers elle.

Les femmes mariées la détestent par ce qu'elle est la cible de choix de leurs époux. Ndinga s'intéresse aux hommes riches. « J'aime les hommes riches, je suis l'ennemie des hommes démunis. Cette beauté que le ciel m'a gratuitement accordée s'accroit grâce aux soins des hommes riches. Ces derniers me font découvrir les hôtels à cinq étoiles, restos et les cinés chics. Et si même leurs épouses s'opposent à ma relation avec eux, je me fiche complètement de leurs avis ou elles acceptent, ou elles dégagent tout simplement », déclare Ndinga.

Encouragée par sa mère, certains de ses actes sont commandités par elle. La jeune fille est l'objet parfaitement façonné par sa mère. Ndinga est au lycée en classe de première, elle a un petit ami Lionel, fils d'un propriétaire et directrice du lycée. le matin , elle est avec Lionel, le soir avec l'epoux de sa voisine. Lorsque Lionel la présente à sa mère, celle-ci la rejette, " de toutes les filles que tu aurais pu choisir à l'école , ce n'est que sur celle ci que tu as jeté ton dévolu?, ce genre de filles attirent tout le monde ; en réalité elles ne sont que des objets", lance-t-elle. La directrice a jugé bon d'eloigner son fils de cette fille qu'elle pretend dangereuse . Elle l'envoie dans l'un des districts du pays pour y passer les vacances de fin d'année afin d'oublier Ndinga.

A son retour, Lionel trouve dèjà Ndinga enceinte de trois mois , car, sa petite amie l'a completement trahi , le jeune garçon n'est donc pas l'auteur de cette grossesse , et s'etonne en disant, « comment est -ce possible? je viens juste d'arriver des mes vacances et tu crois attendre un enfant de moi ? c'est si surprenant ». Les deux amants se separent.

La ravissante Ndinga était sûr de sa beauté, elle se lance donc dans le libertinage, en brisant les foyers. La jeune fille qui veut à tout prix arriver à ses fins, detourne les conjoints de toutes ses proches et voisines et finit par se faire une réputation de courtisane. Après plusieurs avortements, Ndinga éprouve des difficultés pour obtenir un enfant et se souvient alors qu'elle a eu par le passé, une fille qu'elle avait abandonnée à la naissance dans le lit de la maternité. la jeune fille finit par se marier. Son mari exige d'elle un bébé, d'un commun accord, ils décident d'en adopter.

Peu après, une jeune fille intègre son foyer comme ménagère. Elle séduit le mari de Ndinga ainsi que leur fils adoptif et finissent tous les deux par succomber à son charme.