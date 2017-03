Congo-Brazzaville: Il existe désormais une antenne Desti Consultants Group à Brazzaville

L'objectif est de permettre à tous les candidats du Congo qui caressent l'ambition d'aller au Canada pour entreprendre des études ou d'immigrer de devenir résidents temporaires ou permanents.

Dans le cadre de la vulgarisation du nouveau dispositif, une conférence de presse axée essentiellement sur la politique sectorielle de Desti Consultants Group liée à la règlementation et au besoin de la structure s'est tenue le 16 mars à la Chambre de commerce de Brazzaville. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été développés par le président de Desti Consultants Group, Abderahamane Magagi : le processus d'immigration au Canada, l'immigration temporaire et l'immigration permanente, et enfin, les dates limites pour les demandes d'admission.

Dans son intervention, le président de Desi Consultants Group, Abderahamane Magagi, s'est appesanti sur l'importance des critères de sélection. « Le Canada a besoin de personnes compétentes, formées, universitaires ou professionnelles. Il y a des grilles et critères de sélection », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Dès que quelqu'un nous approche, on le fait passer à travers tout le processus pour voir si le candidat convient. Après ce travail préliminaire, conformément à la réglementation et au besoin de la structure, nous avons l'obligation de remettre à l'individu un contrat de service professionnel. Après l'avoir lu et compris, il procède à une signature conjointe et le travail commence ».

Dans l'immigration temporaire et permanente, dit-il, il y en a qui viennent comme touristes visiter le Canada. D'autres viennent pour y résider en permanence. Parmi eux il y a des investisseurs, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des travailleurs qualifiés, et des étudiants.

Abderahamane Magagi, a assuré que la législation a un peu changé. Les autorités canadiennes, essentiellement québécoises se sont rendu compte qu'il est facile à un jeune qui débarque au Québec ou au Canada d'étudier et de s'intégrer.

Répondant à la presse sur l'inscription et les critères à remplir, l'orateur a dit que cinq mois au maximum suffisent à un étudiant qui l'approche d'aller étudier au Canada.

En outre, rappelle -t-il, le montant à verser pour la première année tourne autour de 4 à 5 millions FCFA. Les dates limites des demandes d'admission, pour les sessions d'automne se font le 1er mars dans la plupart des universités, mais dans certains programmes ils s'effectuent le 1er mai. Pour les sessions d'hiver? en ce qui conserne les étudiants étrangers, c'est le 1er septembre. Les écoles professionnelles ont l'accès plus ou moins flexible.

En rappel : basé à Montréal, Québec, Desti Consultants Group, est une des firmes de consultation en immigration parmi les plus expérimentées et les mieux établies dans l'Est du Canada. Sa mission consiste à accompagner les candidats dans leurs démarches d'immigration afin d'optimiser les chances pour l'atteinte des objectifs des aspirants.