Congo-Brazzaville: Vie associative - Un forum de restitution des projets de développement de la ville de Ouesso

L'association mission internationale DIMPA-IESRM, présidée par Laurent Coddy, a organisé le jeudi 9 mars 2017, un forum de restitution de ses projets de développement de la ville de Ouesso, en présence des autorités des Yvelines et du directeur de cabinet du Préfet de la Sangha, Jean-Luc Mabiala-Tchibinda.

Le Maire de Saint-Cyr-l'Ecole et son adjointe chargée de la petite enfance, le directeur délégué des Yvelines Coopération internationale et développement ; Mr Boo Bakary, président de Cosamia, collectif de la diaspora de la Sangha et le directeur de cabinet du préfet de la Sangha ont participé au forum présentant l'Institut pour enfants sourds et/ou de retard mental (Iesrm) de Ouesso, un établissement communautaire d'enseignement spécialisé et d'encadrement technique et socio-professionnel destiné aux enfants et jeunes vivant avec handicap (sourds, muets et/ou de retard mental) mis sur pied par l'association Dimpa-Iesrm sous le financement des Yvelines Coopération internationale et développement et le soutien de la ville de Saint-Cyr-l'Ecole.

« Notre association s'occupe des enfants handicapés, en leur apprenant à lire et à écrire, puis en leur apprenant les métiers, notamment les métiers du bois, principale industrie de la région de la Sangha, afin qu'ils deviennent autonomes. Mais nous allons élargir notre offre de formation afin de faire de l'Iersm de Ouesso un véritable centre multi-métier », explique Laurent Coddy, président de l'association mission internationale Dimpa-Iesrm.

Au cours de la rencontre, le directeur de cabinet du préfet de la Sangha a déploré la situation des jeunes handicapés. « Malgré le potentiel humain et économique de la Sangha, les personnes vivant avec handicap ne peuvent facilement y accéder au marché de l'emploi. Très souvent, ils sont marginalisés, victimes de l'exclusion sociale de la part de leurs propres parents et même de la société, qui ne les acceptent pas facilement. Et pourtant cette couche de la population peut constituer une main d'œuvre importante capable de booster le développement local à travers la création des œuvres d'art et de l'esprit », a déclaré Jean-Luc Mabiala-Tchibinda.

Pour Laurent Coddy, l'expérience réussie de Ouesso doit à présent essaimer dans tout le Congo. La Mission internationale Dimpa-Iersm a signé une convention de partenariat avec les autorités du Pool afin de faire la même chose qu'à Ouesso. Ce projet pourra être déployé dès que la situation sécuritaire sera normalisée dans ce département.

La Mission Internationale Dimpa-Iesrm est une association déclarée en 2001 à la sous-préfecture de Rambouillet. Elle représente le volet social de l'Assemblée chrétienne Dimpa dia moyo (le pain de vie) membre de la fédération des Eglises baptistes et charismatiques de France. Elle dispose à ce jour de trois centres : Douala au Cameroun, Brazzaville et Ouesso au Congo. Dimpa est l'acronyme de Dih yamè pah qui veut dire en Békwil (langue parlée dans le département de la Sangha au Congo) : Où est ma place dans la société ?