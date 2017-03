Ile Maurice: Diabète et obésité - Premiers jours cruciaux pour l'enfant

La période fenêtre entre la conception d'un enfant et ses deux premières années de vie, soit 1 000 jours, est cruciale pour son développement harmonieux, comme le démontrent les études internationales récentes.

En effet, si l'on rate cette période, l'enfant peut naître avec une surcharge ou une insuffisance pondérale, ce qui le prédispose à développer, à l'âge adulte, des maladies comme l'obésité, le diabète ou les troubles cardiaques.

Face au nombre grandissant de ces maladies à Maurice, et surtout en raison du jeune âge des personnes touchées, 11 professionnels de santé des secteurs public et privé se sont regroupés depuis deux ans pour créer l'association Groupe enfants et mères (GEM). Ils ont ainsi élaboré une stratégie pour informer les futurs parents de leurs responsabilités face au devenir de leurs enfants. Ils veulent aussi s'adresser aux professionnels de santé qui font le suivi des femmes enceintes.

Cette association présidée par le pédiatre François Leung a animé une conférence de presse hier matin à l'hôtel St-Georges pour évoquer son plan d'action. Le Dr Leung était entouré des pédiatres Radhika Jagatsingh-Beehuspoteea et Ryad Joomye, du gynécologue Chandra Shekar Ramdaursing, de la nutritionniste Nishta Nursoo et de la sagefemme Jeanine Berony.

Le Dr Jagatsingh-Beehuspoteea a expliqué qu'il y a deux pôles importants dans le développement d'un enfant. Soit, le pôle génétique, sur lequel les professionnels de santé n'ont aucun contrôle, et le pôle épigénétique, où ils peuvent, au contraire, agir pour éviter qu'un enfant présente des maladies non transmissibles en grandissant. De son côté, le Dr Joomaye a déclaré qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Qui plus est, plus les interventions sont précoces, mieux c'est pour l'enfant.

Le GEM entend sensibiliser tous azimuts sur l'importance de ces 1 000 jours. Comme le suivi de la femme enceinte est primordial, l'association a élaboré un guide en français à l'intention des professionnels de santé. Trois brochures en créole et en français ont été conçues pour le grand public et, en particulier, pour les futurs parents. Elles portent sur l'importance du suivi de la femme enceinte la valeur de l'allaitement maternel jusqu'à ce que l'enfant ait deux ans et la diversification alimentaire.

Des spots télévisés sur cette période fenêtre, en créole, français et bhojpuri seront aussi diffusés. Le GEM aura également son site Web. L'association révélera les détails de cette campagne des 1 000 jours le 22 mars à 19 heures au Rajiv Gandhi Science Centre de Bell-Village. «Ce sont des actions simples qui donneront des résultats importants», a déclaré la pédiatre JagatsinghBeehuspoteea.

Le GEM est conscient qu'il est difficile d'évaluer l'impact d'une telle campagne. Mais il se fiera aux statistiques annuelles du ministère de la Santé et aux résultats d'une étude qu'elle a commandée auprès de De Chazal Du Mée, qui porte sur l'alimentation. L'étude sera prête en fin d'année.