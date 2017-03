Ile Maurice: Ken Fat Fong Suk Moon - «Aucune pitié pour les propriétaires de terrains en friche»

Quant aux marchés, nous faisons tout notre possible. Il faudra bientôt rénover le marché de Rose-Hill. Avec le projet Metro Express, ce sera peut-être l'occasion de remplacer ce bâtiment vieux de plus de 50 ans. Cela devrait permettre de le garder en meilleur état. Cette campagne ne change pas le travail des préposés de la mairie, nous continuons le ramassage des ordures.

Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en avant en ce qui concerne les bâtiments. Certaines infrastructures publiques doivent être repeintes par exemple. Pour les bâtiments qui doivent être détruits, il faut attendre. D'autres mesures sur lesquelles nous travaillons déjà ont été mises en avant par le comité. Par exemple, les affiches et banderoles placardées en ville. Prenez les banderoles, elles sont placées en ville quelques jours avant un évènement et restent là pendant des semaines. Elles pourrissent et polluent la ville. Nous avons déjà commencé à enlever les affiches placardées hors des emplacements dédiés.

Nous avons déjà commencé le nettoyage des wards de Beau-Bassin- Rose-Hill. Nous planifions actuellement le nettoyage des wards 1 et 6. Nous allons aussi devoir travailler selon le budget de la ville. Les 18 et 19 mars, il y aura une première campagne de ramassage d'ordures encombrantes. Nous irons aussi vers les firmes privées basées dans la municipalité. Nous avons du pain sur la planche car la ville est sale.

