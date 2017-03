Ile Maurice: Henrietta - Le CEB lance sa propre ferme photovoltaïque

L'installation sera dotée d'environ 6 800 panneaux photovoltaïques et produira jusqu'à 2 Mega Watt-Peak (puissance maximale d'électricité pouvant être fournie dans des conditions standards). Selon une source au CEB, 2 Mega Watt-Peak équivalent à 3 000 unités d'électricité, soit près de 3 Giga Watts sur un an. La CEB Energy compte commander des panneaux monocristallins pour une meilleure production énergétique avec une capacité de 250 à 325 Watt-Peak.

Une fois le permis EIA en poche, la compagnie lancera un appel d'offres pour les travaux qui devraient durer neuf mois. Elle prévoit aussi de construire sa salle de contrôle pour régler la production et la distribution de l'électricité produite, en sus des installations nécessaires pour placer les milliers de panneaux. L'investissement initial sera de Rs 150 millions et le CEB étudiera, par la suite, les possibilités d'extension du site de la ferme photovoltaïque.

