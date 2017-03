Ile Maurice: Éclairage - Planet Earth Instituto - mais encore... ?

On savait que la présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, avait été la vice-présidente de Planet Earth Institute (PEI) du 1er juillet 2015 jusqu'à février de cette année-ci, à la suite de quoi, «freed from day to day governance responsibilities as Trustee and Vice-Chair», selon les mots de lord Boateng - le nouveau président de la PEI - elle est devenue la marraine («patron», selon le terme consacré en anglais) du PEI à Maurice.

La présidente de Maurice n'est donc plus Trustee du PEI. Une visite à la Companies House de Londres confirme que la compagnie enregistrée (company number : 07424371), est située au 4e étage du 49, Berkeley Square et qu'elle s'intitule, en fait, Planet Earth Instituto, plutôt qu'Institute. Compagnie limitée par garantie, sans capital social. Le PEI a, par ailleurs, un Charity registration number de 1144673. Elle a été incorporée le 29 octobre 2010 et est enregistrée auprès de la Charity Commission le 15 novembre 2011.

Les derniers comptes disponibles du PEI couvrant l'année financière au 31 décembre 2015 précisent, à travers le Trustees Report, que chacune des 10 bourses complètes de PhD proposées à Maurice sous le H.E. Ameenah Gurib-Fakim PhD Scholarship Programme va permettre de «spend(ing) time both at a host university in Africa and in the United Kingdom, as well as placements within industry». Les comptes indiquent aussi que suite à de «stringent financial controls over expenditure and careful adherence to budgets... in 2013», le PEI a des revenus de 998 018 livres sterling (£) et une perte de £ 191,14 en 2015. La perte en 2014 était de £ 38 893 et en 2013 de £ 208 032. En conséquence de quoi les fonds disponibles au début de la période financière 2012-2013, soit £629 547, ont été réduits à £ 191 477 à fin décembre 2015. On a, depuis, annoncé une contribution (non quantifiée) de la fondation Bill & Melinda Gates, mais, outre d'espérer que ce sera supérieur à la contribution de TAAG (Angola Airways) en 2015 de £ 12 646, il est intéressant de noter que si en 2012-2013 (14 mois), le PEI recevait £ 486 165 de Grants (dont principalement £ 251 421 de M. Álvaro Sobrinho et £ 228 494 de Banco Valor), elle dépendait principalement de ce qui est mystérieusement décrit comme du voluntary income pour £ 740 121, cette année-là.

Par contre, en 2014, les Grants étaient réduits à £ 135 200 (tous reçus de M. Sobrinho), alors que ce qui est décrit comme du voluntary income progressait à £ 853 206.

Pour la dernière année financière disponible, au 31 décembre 2015, il faut noter que l'item voluntary income est rebaptisé, à la faveur d'un changement d'auditeur, Other (Escrow), que l'on n'y trouve plus que £ 125 372 et que la principale source de revenus est désormais... Banco Valor, avec £840 000, soit 85 % du total des revenus de l'année.

Le site web personnel du Dr Álvaro Sobrinho https://alvaro-sobrinho.com/about-alvaro-sobrinho/, rappelle qu'après avoir été le CEO de la Banco Espirito Santo Angola depuis le début des années 2000, il est, depuis 2013, le CEO de Banco Valor «Angola's most prominent frontier bank»

Outre le PEI, M. Álvaro Sobrinho a été, depuis 2012, un donateur et soutien du Duke of Edinburgh International Award (avec une photo à l'appui, en compagnie du prince Edouard et de Jacob Zuma), engagé dans l'alliance GAVI qui aide à fournir des programmes d'immunisation médicale de par le monde (avec une photo à l'appui, en compagnie de Bill Gates, à Davos, 2014) et a été un promoteur de Meninos de Mussolo (Children of Mussolo) à Luanda, où un centre «multipurpose», ouvert fin 2013, tente d'assurer un meilleur avenir pour environ 1 500 enfants (avec une photo à l'appui... des enfants)