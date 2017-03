Afrique: Algérie-Niger - Les domaines de coopération sont "très variés"

Niamey — Les domaines de coopération entre l'Algérie et le Niger sont "très variés", a déclaré jeudi à Niamey, le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, qui a plaidé pour une dynamisation des échanges entre les deux pays voisins.

Les domaines de coopération entre les deux pays "sont très variés. C'est pourquoi la tenue de cette session de la haute commission nigéro-algérienne constitue une occasion supplémentaire pour dynamiser la coopération bilatérale déjà florissante", a-t-il indiqué à l'ouverture des travaux de la première session de la haute commission mixte.

Il a ajouté que "l'Algérie et le Niger sont animés de la ferme volonté de renforcer et de diversifier cette coopération", relevant que "la tenue de cette session ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays qui fondent leurs relations sur des liens historiques de fraternité, de solidarité et de bon voisinage".

M. Brigi a souligné "l'étroite concertation et l'entière convergence des positions des deux pays sur des questions régionales et internationales ainsi que leur engagement à œuvrer de concert à la réalisation des objectifs d'intérêt commun et de contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et au développement du continent africain".

Il ajouté que cette session est aussi une étape pour "examiner plusieurs projets relatifs à la création d'un Conseil d'affaires nigéro-algérien, la signature d'une Entente de coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et d'un accord de coopération dans le domaine de la communication".