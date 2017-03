Congo-Kinshasa: Reprise des travaux sur l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

Pour le président de la CENCO, les travaux étaient suspendus pour permettre aux parties prenantes d'assister aux funérailles du président du Rassemblement Etienne Tshisekedi et la restructuration de cette plateforme. Il fait remarquer que le désaccord persiste encore entre le pouvoir et la famille du défunt sur l'organisation des obsèques. Mais pour la restructuration du Rassemblement, le vide a été comblé parce qu'il y a désormais des interlocuteurs reconnus pour engager cette plateforme dans ces négociations.

Selon Mgr Utembi, quelques divergences subsistaient encore après cette reprise et nécessitent d'être vidées pour finaliser l'arrangement particulier. Il cite principalement le mode de désignation du Premier ministre issu du Rassemblement, la répartition des postes ministériels par composantes au sein du prochain gouvernement, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord et le rôle de la CENCO dans le processus après la signature de l'arrangement particulier.

Les travaux sur l'arrangement particulier de l'accord signé le 31 décembre entre la Majorité présidentielle, l'opposition et la Société civile ont repris ce jeudi au Centre Interdiocésain. Vingt-huit délégués issus de la Majorité, de l'opposition et de la société civile sur les trente-deux attendus participent aux travaux, pour conclure ces pourparlers avec la mise en application effective de l'Accord de la St Sylvestre.

