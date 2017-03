Centrafrique: Le gouvernement et l'ONU plaide auprès du Conseil de sécurité pour la poursuite d'un appui international robuste

S'agissant du soutien demandé, le Président centrafricain a souligné la nécessité « d'un nombre élevé de forces de défense et de sécurité formées, dotées de moyens adéquats et mobilisées sur le terrain aux côtés des forces des Nations Unies qui agissent pour l'instant seules ».

S'il a salué cette avancée, M. Ladsous a rappelé qu'un désarmement fructueux exigeait l'adhésion de tous les groupes armés et la mise en place d'un accord élargi répondant aux doléances des groupes armés et de la population. Une des pierres d'achoppement pourrait être la question de l'amnistie, dont le Président a rappelé qu'elle ne relevait pas de l'exécutif.

M. Touadéra s'est à ce propos félicité de la décision du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et de la faction antibalaka dirigée par Maxime Mokom de rejoindre le processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement (DDRR).

« Nous avons parcouru un long chemin: la période de transition, les élections et la mise en place des autorités nationales légitimes », a affirmé le Président centrafricain. « Notre priorité, a-t-il ajouté, reste la sécurité et la pacification de l'ensemble du territoire national ».

Le Président de la République centrafricaine (RCA), Faustin Archange Touadéra, et le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, ont plaidé, jeudi, devant le Conseil de sécurité, pour un soutien politique important et le maintien d'une présence « robuste » de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA) afin de consolider les acquis tangibles enregistrés au cours de l'année écoulée dans le pays.

Le nombre de personnes souffrant de faim en République centrafricaine (RCA) a doublé entre 2015 et 2016. Les conflits et l’insécurité limite la disponibilité et l’accès à la nourriture.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.