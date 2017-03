Afrique: Ahmad - « Ma victoire est un signe de changement à la CAF »

Il y aura effectivement une large consultation mais pour tout ce qui concerne la CAF, pour qu'on puisse améliorer tout ce qui ne va pas bien. Lorsqu'on remplace quelqu'un, on doit toujours être meilleur. Il faut garder ce qui est bon dans une gestion et essayer d'écouter les autres, les critiques surtout, pour tenter d'améliorer les choses.

En politique, vous ramassez (sic) toujours tout. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai Bac+7, j'ai 57 ans, et j'ai un long parcours derrière moi. Pourtant, on m'a présenté comme étant une personne sans expérience. C'était trop !

Elle a été dure par rapport à la logistique, en Afrique. Avec les transports aériens, c'est parfois compliqué d'aller d'un pays à un autre. J'ai parfois été obligé de repasser par Paris... Mais cette campagne m'a aussi permis de voir beaucoup de choses. Et, comme je l'ai dit, un président de la CAF doit avoir l'énergie pour voyager et soutenir ainsi les fédérations affiliées.

Vous connaissez la politique et les élections. Vous avez été ministre et vous êtes sénateur. Ce moment a-t-il toutefois été l'un des plus forts de votre vie ?

