Congo-Brazzaville: La réponse d'ECAir à l'audit du ministère des Finances

Un cadre informel d'échanges, de discussions et de propositions pourrait être mis en place au Congo entre… Plus »

ECAir explique enfin que si l'entreprise a coulé ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion mais parce que son financement n'était pas à la hauteur de son ambition : devenir une compagnie « à vocation intercontinentale » capable de concurrencer Air France et Ethiopian airlines.

Ecair ne nie pas qu'il existait un risque de conflit d'intérêt entre le directeur général adjoint et l'un de ses prestataires, le Suisse Coem mais l'entrepise assure qu'il existait des garde fou et que le soupçon de « surfacturation » est « infondé ».

La compagnie aérienne ayant cessé ses activités, le personnel n'étant plus payé, les comptes n'étaient pas à jour, il était donc impossible estime ECAir d'imaginer recueillir honnêtement les informations nécessaires pour réaliser un audit « aux normes internationales ». ECAir dénonce « de grave entorses à la déontologie » et estime que le rapport est « biaisé » d'autant qu'il n'aurait « pas été fait de manière contradictoire ».

Au Congo-Brazzaville, la compagnie aérienne ECAir se défend. Dans un document d'une vingtaine de pages que RFI a pu consulter, l'entreprise répond aux critiques formulées dans un rapport d'audit commandé par le ministère des Finances, et qui conclut à de graves dysfonctionnement de gestion. Un audit commandé pour tenter de comprendre comment cette entreprise dans laquelle l'Etat a investi plus de 500 millions d'euros depuis 2011 a pu faire faillite, au point de cesser toute activité en octobre dernier. En réponse donc, la direction générale d'ECAir accuse les auteurs de ce rapport d'avoir conduit un audit «à charge» pour «nuire à sa réputation».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.