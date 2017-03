Afrique du Nord: Alger compte maintenir la tension à El Guergarate

Beaucoup plus, Alger va plus loin en livrant, selon les mêmes sources, des vedettes militaires aux soi-disant "commandos marine" du Polisario. Le passage vers l'Atlantique de ces vedettes ne peut éviter le couloir d'El Guergarate qui est normalement une zone démilitarisée!

Les mêmes sources indiquent que parmi les équipements militaires livrés par Alger aux milices armées du Polisario, figurent des armes de gros calibre et des véhicules blindés de fabrication russe, dont le VTB-82A, muni d'un canon de 30 millimètres et disposant d'une mitrailleuse de calibre de 7,62 mm.

Dans ce sens, le voisin de l'Est vient de livrer au Polisario des équipements, matériels et armes de différentes natures. Et comme pour exporter une crise de pouvoir et de légalité politique, les maîtres d'Alger instrumentalisent ainsi, de manière manifeste, leurs poulains à Tindouf, pour détourner l'attention des Algériens et dire que « tout le danger vient du Royaume ».

