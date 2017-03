Afrique: Ahmad détrône Issa Hayatou du fauteuil en plomb de président de la CAF

Coup de tonnerre à la Confédération africaine de football (CAF). En effet, l'inusable et insatiable… Plus »

Comme nouveau président de CAF, Ahmad a maintenant la possibilité d'apporter le changement pour lequel il a fait campagne et de faire avancer le football africain, y compris gagner plus de chances pour l'Afrique dans une Coupe du mnde élargie de la FIFA.

Les spécialistes du football estiment que la défaite de Hayatou peut avoir été provoquée, entre autres choses, par la menace d'une poursuite pénale, du fait que l'autorité égyptienne de la concurrence a recommandé que lui-même et son secrétaire général soient référés à un tribunal sur un accord de marketing et de télévision estimé à 1 milliard de dollars américains.

La victoire permettra à Ahmad de donner au football africain une nouvelle orientation pour la première fois depuis la fin des années 1980 et la défaite pour Hayatou l'a effectivement retiré en tant que président de la CAF et aussi en tant que vice-président de la FIFA et membre de son conseil du moment. Hayatou postulait pour un huitième mandat.

Mais les délégués, désireux de réformes et d'un changement des tendances dictatoriales de Hayatou, ont voté en faveur du retrait du Camerounais, un scénario improbable quelques années plus tôt.

