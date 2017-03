Angola: Mise en relief du rôle de la CNE pour la stabilité politique

À cet effet, a-t-il indiqué , il est impérieux qu'il y ait du dialogue et qu'on soit interactif avec les principaux partis politiques et avec ceux qui, directement ou indirectement, prêtent leur collaboration pour la préparation du processus électoral en cours dans le pays.

Parlant à l'ouverture de la Rencontre Nationale Méthodologique sur les Elections qui réunit jusqu'a vendredi à Luanda les commissaires nationaux, présidents des commissions et autres cadres de la CNE, André da Silva Neto a fait savoir que pour maintenir la stabilité politique et sociale, il était nécessaire d'organiser des élections transparentes et crédibles.

Luanda — Le président de la Commission Nationale Electorale(CNE), André da Silva Neto, a souligné le rôle de cette institution pour la stabilité politique et sociale, ainsi que pour le renforcement et consolidation de la démocratie en Angola.

