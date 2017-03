Algérie: Des textes de lois en préparation en vue de reformer les lois organisant les théâtres et les coopératives théâtrales

Il a cité parmi ces actions, le réaménagement et réouverture de salles pouvant être exploitées dans la projection de films commerciaux, signalant le lancement dans les " 4 à 5 prochains jours" de la projection de nouveaux films mondiaux à Constantine, puis Alger, et Oran, avant la "généralisation progressive de cette opération à toutes les villes du pays".

"Car il existe un désir de la part de particuliers pour investir dans l'industrie du cinéma en général", a affirmé M. Mihoubi, signalant des "démarches en cours , depuis un certain temps, en vue de permettre au plus grand nombre possible d'entre eux, d'être informés de ces incitations", non sans souligner les "actions en cours en vue de réorganiser l'industrie et le marché du Cinéma en Algérie" .

Dans un autre sillage, le ministre de la culture a, aussi, fait cas d'un diagnostic de la loi réglementant le secteur du cinéma, ayant donné lieu à la nécessité d'une réforme en son sein, à travers notamment la révision de cette loi , datée de 2013, en la rendant plus "flexible et en y introduisant des incitations attractives pour l'investissement privé".

Selon M. Mihoubi, ces mêmes groupes de travail ont, également, proposé la révision des statuts particuliers des coopératives théâtrales et des théâtres, et ce en assurant un "encadrement juridique à ceux ayant opté pour le travail en dehors des entreprises publiques du théâtre", a-t-il souligné.

Boumerdes — Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a annoncé, jeudi à Boumerdès, des préparatifs en cours en vue de la promulgation de décrets exécutifs et de nouveaux textes de lois en vue de réorganiser les statuts particuliers des coopératives théâtrales et des théâtres.

