Algérie: Semaine de l'Inchad - Les troupes Ettourath et Angham régalent le public

Devant se poursuivre jusqu'au 18 du mois en cours, selon le président de la ligue des arts et de la culture, Mounir Boukhrissa, cette manifestation culturelle a impulsé un esprit de compétition à ce type de chant à travers la wilaya de Sétif, en élevant aujourd'hui le nombre des troupes versées dans l'Inchad à sept (7), alors qu'il y a six ans lors de la première édition du genre, il y avait une seule troupe.

Sous la direction du musicien Youcef Zahouani et le Mounchid aux multiples talents Fayçal Kerkour, la troupe Angham a envoûté à son tour le public avec son interprétation d'un bouquet de chants tels "Taleb ghofranek ya Allah" et "Jit n'zour el madina", entonnée par le jeune chanteur Mamine, connu dans les milieux artistiques sétifiens.

Entamé par trois (3) morceaux de chant, "Sobhanek ya Allah", "Salou Salou ya Lakhouane" et "El Hadjadj" du patrimoine andalous interprétées à merveille par la troupe "Ettourath" sous la direction du Mounchid, Abdelghani Zdadka, le spectacle a réjoui l'assistance, notamment l'extrait "Allah La Illaha Ila Allah nadhkarha oua ma naâyach" et celui de "Salat alayka ya Taha bi idhni Allah ma nenssach" qui ont été chantonnés par un public en totale communion avec la troupe dans une ambiance très conviviale.

