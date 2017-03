Madagascar: CAF - Ahmad Ahmad, nouveau président

Dans tous les cas, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football africain qui serait toutefois ingrat de ne pas reconnaître les avancés enregistrées sous la présidence d'Issa Hayatou depuis 1988. Un bilan remarquable Si l'Afrique pèse désormais sur la scène footballistique mondiale aujourd'hui, c'est bien grâce au Camerounais Issa Hayatou. Parmi les nombreux acquis de ses sept mandats, on peut citer les cinq places à la Coupe du monde ; l'organisation en Afrique en 2010 d'une phase finale de la Coupe du monde; les quatre sièges pour l'Afrique au sein du Comité exécutif de la Fifa contre un seul par le passé ; le passage de 8 à 16 équipes à la phase finale de la CAN. Sans parler de la création d'une CAN féminine qui a définitivement pris son envol.

Dans une interview en fin février sur RFI, il parlait également de certains soutiens en Afrique de l'Ouest et d'autres peu enclins à le manifester publiquement. Le résultat des urnes lui donne aujourd'hui raison alors qu'un air de révolution souffle sur le football mondial depuis les chamboulements à la FIFA. Celui qui était jusqu'alors président de la Fédération malgache de football et qui bénéficiait du soutien en coulisses du président de la FIFA, Gianni Infantino, de l'avis de certains observateurs, a bâti sa campagne autour du changement. « Nous vivons une époque de changement de leadership, de système ».

