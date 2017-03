Congo-Kinshasa: Unicef - L'ONG ART en action fait la promotion du genre à Kinshasa

*Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance profite du mois de mars, mois consacré à la femme, pour rappeler l'importance de travailler sur le changement de comportement relatif à la question du genre. Ce, en raison des violences que subissent les femmes, mais aussi, curieusement, les hommes. A cette occasion, l'ONG Art en action organise des spectacles de danses dans différentes écoles de Kinshasa pour promouvoir les relations entre ces derniers.

Les violences contre les filles et femmes en RD. Congo sont un problème des droits humains que l'on cherche de tous les moyens possibles, à éliminer. Mais, ce qui est grave, ces derniers temps, est que les hommes et les garçons sont, eux également, victimes de ces violences.

Très souvent, ces violences sont commises dans les zones de conflit mais aussi, de non-conflit. Ce qui est déplorable est que les abus et exploitations sexuels, le harcèlement sexuel, la violence conjugale, le mariage d'enfants et les pratiques traditionnelles néfastes ont lieu dans les écoles, foyers, lieux de travail et dans les espaces publics à travers le pays. Sans oublier qu'en 2013, une étude démographique et de santé a démontré que 43 % des femmes sont mariées avant 18 ans et que 27% des filles de 15-19 ans sont enceintes, dans un pays où l'on se bat pour la scolarisation des filles, ceci constitue un des grands obstacles.

Unicef-Art en action

L'Unicef, de concert avec l'ONG Art en action, afin de promouvoir les relations entre les femmes et les hommes, luttent contre ces violences. Leur objectif est de changer la perception d'inégalités et d'injustices par rapport aux statuts et aux opportunités qui s'offrent aux femmes et hommes. C'est ainsi que du 16 au 24 mars 2017, l'ONG Art en action avec l'UNICEF organisent des spectacles dans différentes écoles de Kinshasa.

L'ONG propose également une sensibilisation à travers plusieurs approches de communication notamment, des feuilletons radiographiques, les séries télévisées, les shows radio et les théâtres participatifs.

Tout ceci, dans le cadre du programme «Femmes et Hommes, progressons ensemble» mis en place par le Gouvernement de la RD. Congo, dans les Provinces de Kinshasa, du Maniema et de l'ancienne Province de Bandundu. Ce programme est appuyé par l'Union Européenne, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui cofinance. La coopération allemande y prend aussi une part active.