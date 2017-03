Congo-Kinshasa: Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma -Prolongement de la Piste de l'Aéroport International de Goma / Objectif 3000 m

En tant qu'Agence consensuelle d'Exécution du Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma considéré par le Gouvernement de la RDC et la Banque mondiale comme un projet d'urgence, la Cellule d'Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM) va de l'avant dans la mise en œuvre de ce Projet dont l'accord de financement a été signé, le 2 avril 2015 et sa mise en vigueur intervenue, le 30 septembre 2015 en un temps record.

Ainsi, un premier contrat important d'un montant de 18 703 257,77 USD vient d'être signé, le 7 février 2017 avec l'entreprise SAFRICAS pour l'exécution des travaux de prolongement de la piste de l'Aéroport de Goma, pour rétablir sa longueur d'avant l'éruption volcanique du 17 janvier 2002 de 3000 mètres. Comme les formalités de constitution des garanties et de paiement d'un acompte sont terminées, l'entrepreneur est à présent en phase de mobilisation de ses ressources matérielles et humaines et d'installation de son chantier, de manière à commencer les travaux proprement dits, le 2 mai 2017. Le délai d'exécution desdits travaux est de quatorze (14) mois et la fin des travaux est ainsi projetée au 1er juillet 2018.

Pour le Coordonnateur National de la CEPTM, M. LAZARE DAKAHUDYNO Wakale Minada, « la signature de ce contrat est l'aboutissement d'un travail technique immense, réalisé de manière itérative par les experts de la RVA et ceux d'un consultant recruté à cet effet ainsi que ceux de la CEPTM, pour définir les travaux à réaliser dans les limites des fonds alloués au Projet».

Pour rappel, outre ce marché de réhabilitation de la piste, la composante du Projet concernant les investissements dans l'infrastructure aéroportuaire comprend : (i) la construction des ouvrages de drainage dans l'emprise aéroportuaire et d'un collecteur urbain pour évacuer les eaux de pluie de la zone aéroportuaire vers le Lac Kivu, (ii) la construction d'une clôture de l'emprise aéroportuaire ; (iii) la réhabilitation et l'extension du parking des avions ; (iv) l'installation du balisage lumineux de la piste, des voies de circulation et du parking des avions ; (v) la construction d'un complexe pour la Tour de Contrôle et le Bloc Technique ; (vi) la fourniture et installation d'une sous station électrique ; etc.