Afrique: Meilleur artiste africain - Ferré Gola fait l'honneur de la RDC au Cameroun !

Initiée par la chaine de télévision privée Canal 2 international, « Canal d'Or Act 11 », rappelle-t-on, est une organisation crédible destinée et créée pour encourager les acteurs culturels du Cameroun et de l'Afrique centrale.

Pour les camerounais, il est une étoiles de la génération montante, sur lequel le continent peut compter. Car, l'auteur de la chanson « Mercure » assure valablement, à travers sa voix puissante et ses œuvres lyriques, la relève de la rumba congolaise. Comme les font, les sportifs après chaque victoire, Hervé Gola dit Ferré Gola mérite d'être reçu au niveau du Ministère de la Culture et des Arts pour présenter son prestigieux trophée qui a la valeur d'une coupe d'Afrique.

Le Cameroun honore la star congolaise, en lui décernant le grand Prix du «Meilleur artiste africain» pour sa belle carrière musicale. Un mérite continental à la dimension d'un artiste qui fait de la rumba son point fort. Plusieurs raisons ont motivé le choix porté sur le chanteur congolais. Vocaliste hors pair, Ferré Gola, dit Jésus de nuance, est une valeur ajoutée dans la musique africaine. Ce triomphe se justifie par rapport à son engagement dans l'émergence de l'art et surtout dans la revalorisation de la rumba. Le chanteur congolais a été meilleur durant le trois dernières années. Il a réussi à imposer son aura artistique et son style rumba-love, très appréciable, qui dépasse même les frontières nationales. Y compris les différents featuring ou encore d'autres collaborations fabuleuses qu'il a eu à réaliser avec d'autres stars africaines.

"Tout vient à point, à qui sait attendre. Je viens de gagner le trophée de Meilleur Artiste Africain au Canal d'Or Act 11 au Cameroun. Merci, car c'est grâce à votre considération et fidélité. Le Cameroun vient de me mettre dans la sauce". Cette déclaration émane de Ferré Gola le Padre, qui exprime son sentiment de joie et de reconnaissance pour son sacre au niveau continental.

