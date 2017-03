Congo-Kinshasa: Bernard Beya plus que dans le viseur de l'AR !

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

Jean-Bertrand Ewanga voit dans le plan de Bernard Beya, l'ombre d'une main noire. Le président du FCR a mis en en garde les tireurs des ficelles qui cherchent, sans nul doute, à tout prix à déstabiliser l'AR, à cause de son combat pour l'alternance démocratique à l'intérieur du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Prenant l'affaire au sérieux, Jean-Bertrand Ewanga a provoqué le jour même, un point de presse sur les lieux pour dénoncer les menaces et intimidations de Bernard Beya à l'endroit des militants et cadres de l'Alternance pour la République. Il a rappelé, en outre, que leur ancien sociétaire n'a ni titre, ni qualité pour revendiquer le siège de leur regroupement politique.

*C'est depuis le mercredi 15 mars 2017 au parquet Général de la République que l'Alternance pour la République, regroupement politique membre du Rassemblement, a déposé une plainte contre Bernard Beya. Cette plateforme pro-Katumbi a accusé son ancien sociétaire, devenu proche de Raphaël Katebe, d'usurpation de titre et de qualité, en plus de menaces proférées contre ses membres.

