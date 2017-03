Angola: Des diplomates élevés à la catégorie d'ambassadeurs

Les ministres conseillés Joaquim Duarte Pombo, Luís Filipe Alonso Galiano, Mário Azevedo Constantino, Narciso do Espírito Santo Júnior, Pedro da Silva Feijó Sobrinho, Rui Orlando de Ceita Xavier, Sofia Silveiro Pegado da Silva et Vicência Ferreira Morais de Brito ont aussi été élévés à cette catégorie.

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Chikoti, a promu à la catégorie d'ambassadeurs de carrière diplomatique, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires Agostinho Tavares da Silva Neto et Eduardo Ruas de Jesus Manuel.

