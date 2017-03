Algérie: Dib Abdelhakim élu président de la Fédération algérienne d'athlétisme

"Nous allons négocier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider les 20 meilleurs clubs financièrement mais surtout en matière d'encadrement technique et logistique", a-t-il dit.

"La FAA a besoin d'une réorganisation de ses commissions technique et administrative lesquelles doivent être dignes de cette discipline qui a tant donné au sport algérien à travers ses consécrations mondiales et olympiques", a déclaré à l'APS Dib à l'issue de son élection à la tête de la FAA.

A l'ouverture du dépôt des candidatures, six personnes ont postulé pour la présidence. Il s'agit de Louail Yacine (Alger, GS Pétroliers), Hamouni Mohamed (Chlef, ancien président de la FAA), Ahmim Saïd (El Oued, membre du bureau sortant), Benmessi Kamel (Blida, ancien président de la FAA), Dib Abdelhakim (Tlemcen, membre du bureau sortant) et Houmaïdi Abdelhamid (El Oued, président de Ligue).

