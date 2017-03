Afrique du Sud: Jacob Zuma pris à partie sur le versement des aides de l'Etat

Au-delà de la crise que pourrait provoquer le non-paiement de ces aides au 1er avril, l'affaire est entachée d'irrégularités et illustre le bras de fer au sein du gouvernement entre proches du chef de l'Etat et ceux rangés dernière le ministre des Finances, qui tente d'imposer plus de transparence dans les dépenses de l'Etat.

Le président Jacob Zuma insiste sur le fait que les aides sociales seront payées à temps et qu'il n'y a pas de crise. « L'Etat de droit ne dit pas qu'il faut punir quelqu'un parce que vous soupçonnez que cette personne va commettre un crime. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de crise », a affirmé le chef de l'Etat.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.