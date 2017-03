Algérie: Nécessité de dynamiser le rôle de l'instance nationale de la lutte contre la cybercriminalité

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) œuvre à organiser des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation d'internet dont des actions ciblant les élèves et les étudiants pour les orienter dans l'utilisation d'internet, a souligné le responsable de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya d'Oran.

Les participants à cette rencontre d'information, organisée par la direction du commerce à l'occasion de la journée mondiale des droits du consommateur, ont proposé de créer des ponts entre universitaires, associations et acteurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour orienter le consommateur dans l'utilisation des sites électroniques.

Des intervenants ont souligné, lors de cette rencontre tenue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de l'oranie (CCIO), que le législateur algérien n'a pas omis l'évolution de ces nouvelles technologies, tout en plaidant pour une plateforme qui mette en exergue les droits du consommateur, sa prévention et le degré de conscience des risques de la cybercriminalité.

De son côté, Lamia Mesayria, représentante des services de Sûreté de la wilaya a souligné l'importance d'acquérir pour tout consommateur "des réflexes sains" s'agissant de la qualité du produit et sa date de péremption, invitant le consommateur à se rapprocher des services compétents et à "dénoncer tout dépassement" de la part des commerçants ou des instances commerciales.

Il a, à ce propos, assuré que le contrôle parental de la navigation des enfants et des adolescents sur le Web notamment sur les réseaux sociaux est capital, invitant les parents à être "les guides" de leurs progénitures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

La multiplication des partenariats internationaux dans le domaine de la protection des droits du consommateur dans l'espace électronique et le développement de la base électronique des opérateurs économiques ont été également préconisées lors de cette journée d'information et de sensibilisation.

Les intervenants ont recommandé au terme de cette rencontre, organisée par la direction du commerce en présence des autorités locales à l'occasion de la journée internationale de la protection des consommateurs, de mettre le paquet sur la formation dans le domaine d'utilisation de l'Internet et le développement des programmations relatives aux transactions électroniques, et la mise en place d'instances nationales spécialisées et multisectorielles chargées de l'étude et du suivi du développement de l'espace numérique.

