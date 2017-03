Algérie: Fédération algérienne de golf - Kadra Mohamed Fouad nouveau président

Il y a lieu de rappeler que les bilans moral et financier de l'année 2016 et celui du mandat olympique 2013-2016 ont été adoptés lors de l'AG ordinaire tenue la semaine dernière à Alger.

Et d'ajouter : "Je vais mettre mon expérience au service de cette discipline et surtout essayer de réhabiliter le terrain de golf de Dely Ibrahim (Alger), sans oublier la relance de l'école de golf dont les meilleurs éléments prendront part aux tournois internationaux -Open- afin d'obtenir des points supplémentaires au classement mondial".

"Je vous remercie pour la confiance placée en moi, je vous promets de travailler pour atteindre les objectifs tracés en comptant aussi sur la collaboration de tous les membres et celle du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)", a déclaré le nouveau président de la FAG à l'issue de son élection.

Outre le président de la FAG, l'AG a procédé aussi à l'élection de cinq membres du BF, en attendant la désignation d'une sixième personne et de deux femmes, à savoir Bachira Touhami et Rahab Slimani.

