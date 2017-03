Algérie: Chemsedine Boukeloua remporte le concours de poésie "Faris El Qawafi 2017"

Selon le directeur de la maison de la culture Mohamed Serraj de Skikda, Zidane Meghlaoui, l'objectif de cette initiative est de découvrir les jeunes créateurs et faire connaître et valoir leurs talents pour les encourager à poursuivre sur la voie de la créativité.

Pour rappel, ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, ce concours a été organisé conjointement par la maison de la culture Mohamed Serradj de Skikda et la faculté des lettres et langues de l'université "20 août 1955", à l'occasion du 55 anniversaire de la journée nationale de la victoire.

La deuxième et troisième place "Faris El Qawafi 2017" sont respectivement revenues à Oussama Ben Foura (29 ans) pour son poème intitulé "Qouloub Bila Watan", et Alaedine Boughazi (26 ans) pour son texte "wechme ala Khassira".

