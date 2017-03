Afrique du Nord: "Les pays étrangers doivent cesser d'interférer en Libye"

Il conclut que trouver un accord définitif en Libye sera dans l'intérêt de tous les pays voisins, car ça sera un gage de paix et de stabilité pour la Lybie et la région.

Le responsable libyen a toutefois exclu la Russie de son appel, estimant que les "contacts" entre Khalifa Haftar, qui commande les forces militaires à l'est du pays, et le président russe, Vladimir Poutine, "ne visent pas de soutenir une partie contre une autre".

Dans un entretien accordé au site britannique "The New Arab", M. Souihli a affirmé que l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la crise libyenne est un "véritable obstacle" à une solution politique à la crise que vit le pays.

