Afrique: Election à l'instance faîtière du football continental - Le dinosaure de la CAF à la trappe

Stupeur hier 16 mars à Addis Abeba lors du 39e congrès de la Confédération africaine de football (CAF). Le Malgache Ahmad Ahmad a déjoué les pronostics, en éjectant le septuagénaire Camerounais, Issa Hayatou, de son fauteuil de président. Le baobab du football continental en place depuis 29 ans a été déraciné de son socle.

Par 34 voix contre 20, le malgache Ahmad Ahmad a mis à terre le dinosaure du football africain, le Camerounais Issa Hayatou. Une page se tourne donc dans le football africain qui a aussi vu passer le vent du changement. L'erreur du Camerounais aura été de n'avoir pas écouté le chant du cygne. Pendant que le Malgache battait campagne, les lieutenants de Hayatou, avec à leur tête, le secrétaire général de la CAF, Hicham El Amrani passaient leur temps à réprimander et à rappeler à l'ordre les présidents de fédérations qui s'étaient retrouvés au Zimbabwe pour échanger avec le premier responsable du football mondial, Gianni Infantino en tournée en Afrique. Ils ont vu cette visite comme une pierre dans leur jardin mais restaient sereins quant à une réélection de leur mentor.

Cette défaite a donc résonné comme une chape de plomb qui s'est abattu sur le clan Hayatou, hier, jeudi 16 mars 2017, à Addis Abeba. Le rejet des différents amendements qu'avaient formulé les soutiens du septuagénaire Camerounais avant les élections, étaient déjà un signal fort et cela s'est concrétisé dans les urnes. Ahmad Ahmad est aujourd'hui le 6e président de la Confédération africaine de football. Il a su séduire l'électorat avec son canevas de vision qu'il a pour le football africain et qu'il a su défendre avec véhémence.

Dans son programme, le nouveau président de la CAF propose plus de place aux présidents de fédérations au sein de l'institution. Il voudrait également que les pays organisateurs des différentes compétitions soient désignés par le Congrès et non le Comité exécutif comme c'est le cas actuellement. Et il compte réouvrir le débat sur la périodicité de la CAN. Issa Hayatou s'en va après 29 ans de règne mais tout n'a pas été négatif au cours de sa présidence et il faudrait donc éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hayatou s'est battu pour obtenir 5 places pour le continent africain à la coupe du monde.

Il a aussi œuvré à la mise ne place du principe de rotation de la fête du football mondial, ce qui a permis à l'Afrique et particulièrement à la Nation Arc-en-ciel d'abriter le mondial. Hayatou a aussi multiplié les compétitions en Afrique dont le CHAN et s'est aussi mis debout pour la bataille afin de gonfler les droits télé des compétitions continentales. Rendu vulnérable par la chute de son ami Sepp Blatter, Hayatou a surtout payé cher sa divergence d'avec Gianni Infantino qui était dans la capitale éthiopienne pour assister à sa chute.