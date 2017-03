Algérie: Révision prochaine du statut du Fonds de garantie des crédits aux PME

De surcroît, le FGAR est appelé à renforcer sa collaboration avec l'ensemble des établissements bancaires et financiers activant en Algérie (banques, sociétés de capital-investissement, de leasing et de capital risque), a-t-il soutenu.

59% de ces financements ont été destinés au secteur de l'industrie contre 27% au BTPH, 13% aux services et 1% au secteur de l'agriculture et de la pêche.

"La PME a besoin de financements durant toutes les phases de sa vie et pas uniquement à l'étape de son lancement. Le FGAR va donc élargir son champ d'intervention pour accompagner ce type d'entreprises dans leurs projets de développement et d'expansion", a-t-il expliqué.

Selon lui, il s'agira de revoir le statut du FGAR, de le restructurer et de renforcer ses capacités afin de le rendre plus efficace dans l'accompagnement financier des PME, et ce, dans le sillage de la nouvelle loi d'orientation pour la promotion de la PME adoptée par le Parlement en janvier dernier.

Un nouveau décret encadrant l'activité du FGAR "fait actuellement l'objet de consultation par les départements ministériels et sera bientôt examiné par le gouvernement", a-t-il précisé lors de la cérémonie de signature d'une convention entre le FGAR et Al Salam Bank-Algeria.

