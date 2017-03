Congo-Kinshasa: La MONUSCO poursuit activement ses recherches des personnes portées disparues au Kasaï

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

En déplacement mercredi à Kananga, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou, a réaffirmé la détermination de la Mission à poursuivre ces recherches et a salué la coopération avec le gouvernement congolais. M. Sidikou a également lancé un appel à tous ceux qui auraient des informations à les partager avec la MONUSCO - un appel qu'il a réitéré jeudi sur Twitter au cinquième jour de la disparition des deux experts et de leurs quatre accompagnateurs.

Les deux experts onusiens portés disparus font partie du Groupe d'experts indépendant sur la RDC chargé de contrôler la mise en œuvre du régime des sanctions, dont un embargo sur les armes, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri. Le groupe d'experts fait rapport au Conseil de sécurité conformément à la résolution 1533.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.