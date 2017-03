Algérie: Un Fonds de garantie des crédits apporte sa caution aux PME clientes d'Al Salam Bank

Alger — Le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et Al Salam Bank-Algeria ont signé jeudi à Alger une convention permettant aux PME clientes de cette banque privée de bénéficier de la garantie de ce Fonds.

Paraphé par le directeur général du FGAR, Abderraouf Khalef, et son homologue d'Al Salam Bank-Algeria, Nasser Hideur, ce document définit les conditions et les modalités d'octroi des garanties du FGAR en couverture des financements des crédits-bails mobiliers et des crédits d'investissements accordés par cette banque privée en faveur des PME.

M. Khalef a souligné que la convention avec cette banque laquelle œuvre conformément aux préceptes de la Charia, permettrait d'offrir aux PME une gamme de produits financiers diversifiés et adaptés à leurs besoins.

Selon lui, elle vient compléter le montage financier de projets d'entreprises en accordant des garanties de crédits aux banques commerciales.

De son côté, M. Hideur a avancé que cette convention renforcerait les capacités de sa banque dans l'accompagnement des PME algériennes dans la réalisation de leurs projets d'investissements, en précisant que le financement des entreprises représente 70% du chiffre global des financements d'Al Salam Bank-Algeria.

Créé en 2002 et mis sous tutelle du ministère de l'Industrie et des mines, le FGAR a pour missions principales de faciliter aux PME l'accès aux financements des projets d'investissements par l'octroi de garanties, de soutenir directement les PME qui ont un problème d'accès aux crédits bancaires et d'entreprendre tout projet de partenariat avec les institutions activant dans le cadre de la promotion et du développement de cette catégorie d'entreprises.

Le taux de couverture financière consentie par cet établissement public peut atteindre les 80% du principal du financement d'investissement accordé par une banque, mais avec un plafond de 100 millions de dinars.

Le taux de couverture accordé par le FGAR sur les fonds Meda (programme en partenariat avec l'Union européenne) atteint 60% du principal des financements accordés pour un plafond de 250 millions de dinars.

Avec la convention signée avec Al Salam Bank-Algeria, le nombre de banques conventionnées avec le FGAR est porté, désormais, à dix-neuf (19) banques publiques et privées.